ヘブンとトキは奇妙朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が間もなく終了する。松江編の第95回（2月13日）までは賞賛一色に近かったが、第96回（同16日）からの熊本編以降は批判がかなり目立つ。なぜ視聴者の意見は急変したのか。その理由を挙げたい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】ミニスカートから“生足”が…「朝ドラとは別人」のような高石あかり作家で英語講師のレフカダ・ヘ