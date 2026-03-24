阪神・藤川球児監督、選手、球団フロント陣、チーム関係者ら約１８０人が２４日、兵庫・西宮市の広田神社で必勝祈願を行った。約８５０人のファンが集まる中、一人一人が本殿へと歩みを進めた。球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す２０２６年。ゲームキャプテンを務める坂本は「気持ちも引き締まりますし、いよいよ始まるなという感じがする。京セラの３試合で中身も伴った試合できた。目指すところは一つしかない。そこに向け