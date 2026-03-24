水にさらさない！新玉ねぎの辛みを抜くコツ 実は水にさらすことで栄養が抜けてしまう玉ねぎのスライス。今回は栄養を逃さず、玉ねぎの辛みだけを抜く方法をご紹介します。 あっという間に甘〜く2時間前に〇〇するだけ新玉ねぎの血液サラサラ成分をそのままに おいしい新玉ねぎが出てくるこの季節。血液をサラサラにする成分が含まれていると言われる玉ねぎは積極的に摂りたい食材です。 そして新玉ねぎの甘さを生かすために