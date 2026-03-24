本年は、作家・星新一氏（1926〜1997）の生誕100年である。1月1日の全国紙全5段広告〈文学は、エバーグリーン。〉で、それを知った方も、多いだろう。「ショートショート」と称される掌編SF小説を中心に書きつづけ、その数は、1983年に「1001編」を達成した。現在、新潮社だけで、新潮文庫45点（すべて電子書籍あり）を中心に、全集3巻、電子書籍9点、オンデマンド版10点、そのほか評伝など関連書5点と、膨大な数が刊行されてい