ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。ファンに異例の呼びかけを行った。酒井は「今日のイベントに参加される方、私のところに来られる方、『しそ』買ってきて！！」とリクエスト。「無理せず会場までの間に、スーパーあるよ、ええで、という方、宜しくお願い致します（私が食べるの！）」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「なんちゅーおもろい注文！」「なぜしそ