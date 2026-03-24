◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日ドジャースタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。立ち上がりから制球が定まらず、初回だけで4四死球を与え、4失点と大荒れの投球内容に米記者からも辛らつな意見が寄せられた。初回、先頭のネトを3ボールから死球で出すと、次打者・トラウトは二塁手・ロハスの野選で出塁させ、無死一、二塁とピンチを広げ