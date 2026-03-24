タレントで実業家の紗栄子（39）が24日までにインスタグラムを更新。虐待疑惑がもちあがっていた仔馬を保護した経緯などについて報告した。紗栄子は17日の投稿で、「昨日からたくさんのDMが私のもとに届いています。そのほとんどが生まれて間もないあの仔馬のこと。みんなからのメッセージを見て、ただ事ではないと思ったからその動画を観るのも正直怖かった。その動画を開いたらその先に起きることも予測できたから、開く前から心