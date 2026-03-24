たらちねジョン『海が走るエンドロール』（秋田書店）の完結を記念して開催するフィルムコンペティション「海が走るエンドロールフィルムアワード」の審査員が発表された。 【写真】「海が走るエンドロールフィルムアワード」審査員3名 本アワードは『海が走るエンドロール』に登場する、主人公・茅野うみ子や濱内海（カイ）たちのように「“映画を撮りたい側の人間”を応援した