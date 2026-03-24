瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎも日差しがよく届くでしょう。夕方からは気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がる見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で18度、高松で16度でしょう。23日よりも2度前後気温が低くなりますが、平年よりも高い気温が続きます。 25日は曇りで、昼前から雨が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で8度、津山で5度、高松で9度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で14度