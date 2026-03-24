ダイコク電機は３日ぶりに急反騰している。２３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の５１０億円から５４０億円（前期比６．１％減）、営業利益予想を７５億円から９０億円（同２６．５％減）に引き上げた。同時に株主優待制度を変更すると開示。２７年３月期から保有期間と保有株式数に応じ、１０００～６０００円相当のデジタルギフトを贈呈する。保有株式数の区分を