ステラファーマが５連騰し昨年来高値を更新している。引き続き前日に発表した中国における頭頸部癌を対象とした第１例目となるＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）による治療開始を好感した買いが入っていることに加えて、この日はＢＮＣＴ用医薬品「ボロファラン（１０Ｂ）」について、血管肉腫を対象として、厚生労働省に製造販売承認事項の一部変更申請を行ったと発表しており、好材料視されている。 血管肉腫は軟骨