『ちいかわコグトレドリル』（講談社）が2026年3月18日（水）に発売された。 【写真】ちいかわたちと一緒に『コグトレ』に挑戦！" 本書は「ちいかわドリルシリーズ」の新作であり『コグトレ』で楽しく認知機能をトレーニングできる書籍。『コグトレ』とは、認知機能に着目した包括的支援プログラムであり「数える」「写す」「覚える」「見つける」「想像する」という5つの力を鍛えながら「学習の土台」となる認