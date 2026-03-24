玉野市の障害福祉サービス事業所に入所した20代入居者が死亡した事故で、食事を提供したグループホームに過失があったとして、岡山県はきょう（24日）この施設に対して行政処分を行ったと発表しました。 【写真を見る】障害福祉施設の20代入居者が入居3日後に食パンをのどに詰まらせ死亡入居者は嚥下機能に障害があり見守りを怠ったとして行政処分【岡山】 利用者の新規受入れ停止１か月の行政処分を受け