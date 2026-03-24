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デトロイト・ピストンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年3月24日（火）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 113 - 110 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対ロサンゼルス・レイカーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・