オーランド・マジック vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月24日（火）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 126 - 128 インディアナ・ペイサーズ NBAのオーランド・マジック対インディアナ・ペイサーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリードし24-34で