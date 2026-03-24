マイアミ・ヒート vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年3月24日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 111 - 136 サンアントニオ・スパーズ NBAのマイアミ・ヒート対サンアントニオ・スパーズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし31-38で終了する。