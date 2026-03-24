【その他の画像・動画等を元記事で観る】 EXILEが“24karats”シリーズの最新曲で、B’z松本孝弘と初コラボレーションを果たしたことがわかった。また、同曲も収録される“24karats”ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』が5月20日にリリースとなることも併せて発表された。 ■「DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！」（松本孝弘） 24カラット＝純金。“24karats”シリーズは、2007年以降「混