【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DOMOTOが、5月5日に48thシングル「またね」をリリースすることが決定。併せて、7月にドーム公演開催も発表となった。 ■「またね」MVは3月25日20時にプレミア公開！ 2025年12月3日、DOMOTOとしてリアレンジ、ボーカルもあらたにレコーディングした「愛のかたまり」を配信。そして2026年、ふたりが初めて出会った日、5月5日に「愛のかたまり」を含む、全曲合作