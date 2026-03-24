24日11時現在の日経平均株価は前日比350.35円（0.68％）高の5万1865.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1481、値下がりは82、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップは東京海上 で、日経平均を50.14円押し上げている。次いでフジクラ が22.23円、ダイキン が20.06円、東エレク が19.05円、アステラス が18.80円と続く。 マイナス寄与度は90