24日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円59銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円02銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円72銭前後と26銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース