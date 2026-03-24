この記事をまとめると ■2024年に伝説エンジニアがダラーラMPSを発表 ■ダラーラMPSは快適性を犠牲にしてすべてを走ることに振ったサーキット走行専用車だ ■世界にたった1台というダラーラMPSがオークションでいくらで落札されるかに注目 ダラーラの新たなる挑戦はサーキット走行専用車 スーパーカー好き、あるいはモータースポーツフリークであれば、ジャンパオロ・ダラーラの名前を知らない人はいないだろう。フェラーリやマ