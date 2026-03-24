ＪＲ東海は、大型連休期間中（５月１〜６日）の東海道新幹線「のぞみ」で、親子連れの利用を想定した「お子さま連れ車両」の運行本数を計７０本に増やすと発表した。昨年に好評だったため、２４本増やした。同車両は、子連れの乗客が周囲に気兼ねなく乗車できるように設定。東京―新大阪間で、１日あたり片道２〜８本の１２号車に設ける。乗車日１か月前の午前１０時から発売し、ＥＸサービス、駅や旅行会社の窓口、指定席券