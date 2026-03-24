Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。マウスは目的や形状で好みも分かれますが、事務作業やブラウジングが中心だとスクロール性能って重要じゃないですか？ サッとひと弾きで長いページも一気に進める。そんな性能にこだわったのが「クォンタムマウス」。筆者も体験しましたが、思わず「おっ！」と声が出る快適スクロールで