フィギュアスケート世界選手権が、いよいよ２４日にチェコ・プラハで開幕する。日本勢はミラノ・コルティナ五輪を沸かせたメダリストたちが出陣。特に女子は表彰台独占に期待が高まっており、五輪公式サイトも日本トリオを猛プッシュした。今大会、日本勢はミラノ・コルティナ五輪でペア金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組は欠場するが、その他の五輪メダリストたちはそろって出場。中でも