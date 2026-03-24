ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）のオープン戦・エンゼルス戦（ドジャー・スタジアム）に先発登板するも、初回から制球を崩し２失点。不甲斐ない内容に、一部ドジャースファンからもブーイングを浴びせられる始末だった。先頭・ネトに死球を当ててしまい出塁を許すと、続くトラウトの二塁への当たりは野選となり一、二塁。ウイニングショットに精彩を欠いた佐々木はここから３者連続で四球とし、