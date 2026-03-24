出産祝いに訪れたママ友。知人がママ友に感じた困惑に、“気遣い”について改めて考えさせられました。知人から聞いたお話を紹介します。 お祝いに来たママ友 私は30代の主婦です。当時私は、2人目を出産したばかりでした。 そんなとき、B子というママ友から「お祝いに行きたい」との連絡が。産後の忙しさはありましたが、B子の気持ちをありがたく思った私は、彼女を自宅へと招待しました。 後日やってきたB子は、赤ちゃんを