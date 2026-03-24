「高市1強」にすがった強引な国会運営は、「良識・熟議の府」たる参院では通用しない。高市首相がこだわる「来年度予算の今年度内成立」は極めて厳しい状況だ。野党が求めてきた暫定予算の編成に向け、ようやく政府・与党は重い腰を上げ始めた。【もっと読む】高市首相の“悪態答弁”にSNSで批判殺到！ 共産&れいわの質問に「不貞腐れたガキレベル」の横柄さだった理由◇◇◇「不測の事態に備えて暫定予算を編成す