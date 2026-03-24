米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦が引き金となった戦火は中東全域に拡大し、トランプ大統領は自縄自縛に陥っている。イランが事実上封鎖する原油輸送の要衝ホルムズ海峡の開放を要求し、さもなければ発電所を攻撃すると脅したが、期限まで半日あまり残して国防総省に延期を指示。「TACO」の本領を発揮した。やっぱり「Trump Always Chickens Out（トランプはいつもビビってやめる）」。ひとりチキンレースなのに、出口は