国民的コメディアンの志村けんさんが他界（2020年3月29日没=以下敬称略）し、間もなく七回忌を迎えるが、いまだその存在は大きいままだ。先月23日には「志村けんのコント総選挙ザ・ワールド！ 世界が決めたTOP30」（フジテレビ系）が放送され、改めて海外人気の高さを感じさせた。松本人志と故・志村けんは何が違う？女性関係で失敗する男性に足りない「誠意」の見せ方番組では、世界各地の動画投稿サイトで再生回数を集計した