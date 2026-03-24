ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクター違いで家族で揃えても可愛い、ディズニーデザイン「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」