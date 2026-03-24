ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ゆるかわサンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！ セガプライズ「ゆるかわサンリオキャラクターズ」グッズ © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153 登場時期：2026年3月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど