アーティストとして、長きにわたりK-POPシーンを牽引し、ジャンルの枠を超えた音楽性で常にトレンドを生み出し最前線を走り続けてきた世界的アイコンG-DRAGON。ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」にて、コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 2025 WORLD TOUR THE FINAL』を2026年3月27日(金)より独占配信します。 コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 202