Appleの年次開発者向け会議である「WWDC26」の開催日が、現地時間で2026年6月8日の週になることが発表されました。Appleが開発するOSやソフトウェアの最新情報が発表される基調講演は、6月8日に開催予定です。AppleのWorldwide Developers Conference、6月8日（米国太平洋時間）の週に開催 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-the-week-of-june-8/Apple’s