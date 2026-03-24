ふくしま応援ポケモンのラッキーと、福島の県産品がコラボレーション。新しく6つのコラボ菓子や工芸品が誕生し、ラッキーが福島県の魅力的な県産品を応援します☆ 福島県「ふくしま応援ポケモン」ラッキー コラボお土産 発売日：2026年4月1日（水）予定主催：福島県県産品振興戦略課TEL 024-521-1167 2019年2月にポケモンと連携協定を締結した福島県は「ふくしま応援ポケモン」のラッキーと、さまざまな取