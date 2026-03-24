昨年３月末でＮＨＫを退局した豊原謙二郎氏（５２）が新たな試みにチャレンジした。２３日に都内で「第０回ＩＮＦＩＮＩＴＹＭＯＭＥＮＴＳＰＯＲＴＳＡＷＡＲＤ」を開催。「人々に感動を与え、社会に良い変化をもたらした『瞬間』を生み出した」として、２０２１年東京五輪陸上女子１００メートルハードル代表の寺田明日香さん、昨年開催された聴覚障害者の“五輪”「東京デフリンピック」に向け手話を取り入れたジェス