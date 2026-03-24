ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）に主演する俳優・鈴木亮平が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２９日に放送される最終回（２０分拡大）の展開について「４択」を出題し、ネットが沸いている。妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人・早瀬（松山ケンイチ）が、警視庁の悪徳刑事（鈴木亮平）に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。最終回を前に、松山はＸで「９話の最後の予告みたいなとこ