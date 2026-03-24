鮪にこだわるスシローが、自信を持ってお届けする鮪の王様「本鮪中とろ」が、期間限定の特別価格110円(税込)〜で販売。さらに「デカえび」と「大切りいか」は120円(税込)〜の特別価格で、お得に楽しめます！ スシロー「本鮪中とろ」税込110円〜 期間：2026年3月25日（水）〜販売店舗：全国のスシロー店舗※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京