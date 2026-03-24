JR大和路線の電車内で座席シートをカッターナイフで切り裂いたとして、会社員の男が現行犯逮捕された。男は「遅延や運休に腹が立った」と供述、「少なくとも50〜60回は同様の行為をした」とも話しているという。「少なくとも50〜60回は同様のことをした」21日、大阪市・曽根崎警察署でカメラが捉えたのは、うつむきながら移送されていく男。電車の「座席シート」を切り裂いた器物損壊容疑で現行犯逮捕された、大阪・柏原市の会社員