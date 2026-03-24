プロ野球の開幕投手が24日に出そろった。ここまで12球団で唯一公表していなかった西武の西口文也監督（53）が埼玉県所沢市の狭山不動尊での必勝祈願後に渡辺勇太朗投手（25）と発表。27日のロッテとの開幕戦で毛利海大投手（22）と投げ合う。これまでセ、パ11球団が開幕投手を公表。西武だけが未発表だった。初めて開幕投手を務めるのが渡辺を含めて6人（セ3人、パ3人）。その内、新人が巨人・竹丸和幸、ロッテ・毛利海大の2人