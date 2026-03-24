5人組バンド・Kroiが、自身の音楽的ルーツのひとつであるUKアシッドジャズ界の巨匠・インコグニートをプロデューサーに迎えた新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」を配信リリースした。【動画】期待大！Kroi「Kinetic feat. INCOGNITO」MVティザー映像同曲は、インコグニートのリーダーでギタリストのブルーイが所有するスタジオ「Colibri Sound Recorders」でレコーディングされた。制作は、緻密な計算よりもその場の熱量を重視し