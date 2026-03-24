中皮腫で亡くなった宮城県の元化粧品販売員の女性＝当時（68）＝について、化粧品に含まれるアスベストの吸引が原因の可能性があるとして、仙台労働基準監督署が労災認定していたことが24日、支援団体への取材で分かった。