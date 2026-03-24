『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「保冷剤はプラマークが付いているものもありますがそのまま可燃ごみ（不燃）でも大丈夫です」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「保冷剤はプラマークが付いているものも、ありますが、そのまま可燃ごみ（不燃）でも大丈夫です。」と投稿。