「大和証券Mリーグ2025-26」、3月23日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、試合中に見せた鋭い眼光がファンの間で大きな反響を呼んでいる。かつての伝説的シーンを彷彿とさせる“女王の視線”が卓上の緊張感を一気に引き上げた。【映像】岡田紗佳、久々の“上からサヤカ”場面は東1局。岡田は第1ツモでカン4索を埋めて1面子を完成させると、その後も淀みなく有効牌を引き入れ、わずか4巡目にカン6索をズバッ