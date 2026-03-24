がんばっているのに、思うように痩せない。そんな人のために、人気ダイエットコーチの計太さんがアドバイス。今回のテーマは「運動しても痩せない」。計太さんは「運動は必要」というものの、やり方次第で効果が変わってくると言います。歩きは1日8000歩「まで」でいい理由ダイエットを行うのであれば、運動を取り入れることをおすすめします。運動は継続的に行えるものであればなんでもかまいませんが、理想的なのは「歩く＋運動