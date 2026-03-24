ヴァージニア・カール作・絵、松井るり子訳の絵本『それいけ、ヴォルフガング！』（徳間書店）が3月21日（土）に発売される。 【画像】うまくいかない大きな犬の奮闘を描いた絵本『それいけ、ヴォルフガング！』 オーストリアの小さな村に、とても大きな犬がいました。なまえは、ヴォルフガング。村人も、村の犬たちもみんな仕事をしていますが、ヴォルフガングだけは、仕事がありません。いかついし、あ