SHINeeのリーダー・ONEW（オンユ）が表紙を飾る『韓流ぴあ』5月号（ぴあ株式会社）が2026年3月21日に発売された。 【写真】イ・イギョン、中村倫也の仲良しトークも 5thミニアルバム『TOUGH LOVE』でカムバックしたばかりのONEW。誌面ではミニアルバムの話はもちろん、昨年の日本活動や4月からスタートするアジアファンツアー『2026 ONEW FANMEETING [TOUGH LOVE]』の日本公演（4月24日ᦉ