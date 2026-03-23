『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』（小説：赤丈聖／イラスト：福きつね／マイクロマガジン社）が2026年5月20日に発売される。 【写真】赤丈聖・福きつねの発売記念コメント 本作は『異世界酒場のチート殺し』（GCノベルズ）などを代表作に持つ赤丈聖がWEB小説投稿サイト「ネオページ」で掲載中のダンジョンコメディ作品。 突如世界各地にダンジョンが出現して約10