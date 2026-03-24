今月末の代表ウィークでフランス代表、クロアチア代表と戦うブラジル代表は、アーセナル所属のDFガブリエウ・マガリャンイスの招集を見送ったことを発表した。「画像検査の結果、ガブリエウ・マガリャンイスは今回のFIFA国際試合期間中の試合に出場できる状態ではないことが確認された」ガブリエウの代わりを招集することはないという。アーセナルからは他にも代表招集を辞退した選手が多くいる。フランスサッカー連盟は、DFウィリ