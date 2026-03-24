Appleが間もなくAppleマップに広告を導入する予定だと、Bloombergのマーク・ガーマン記者が報じました。これにより、検索結果の上位などに広告が表示される可能性があります。Apple to Introduce Search Ads in Maps as Services Revenue Grows - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-23/apple-is-set-to-add-search-advertising-to-maps-in-services-pushApple could put ads in Maps as soon as this summ