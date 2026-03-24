お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が23日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）のエピソードを語った。今回のテーマは「体を張る芸人の本音」で、リアクション芸で人気を博す尾形を特集。同じ吉本興業所属の尾形について、久保田は「竹を割ったような性格で。1回、（新幹線の）グリーン車に乗ってて。グリーン乗れるようにな